Экс-игрок Мор: ЦСКА провел один из лучших матчей в сезоне против "Зенита"

Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор высказался о поражении московского ЦСКА от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что армейский клуб провел один из лучших матчей в сезоне.
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