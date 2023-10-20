Geely Monjaro стал хитом на российском рынке подержанных машин. Geely Coolray входит в топ-5

Маркетплейс «Авито Авто» опубликовал исследование о российском рынке подержанных авто: оказалось, что самым популярным «китайцем» в третьем квартале текущего года стал совсем недешевый Geely Monjaro со средней ценой 3,8 млн рублей.
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