"Танцуем, брат, кайфуем. Русская земля наша": иноземцы ответили полиции и устроили шумные танцы рядом с поликлиникой. Последствия

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Черножопый ишак вали на хуй в свой кишлак там и пляши свои лезгинки ишакинки. Приехал в Россию ишак научись вести себя и говорить по русски.
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2 час.
ВБ
Влад Бонд
параша ваша, чуркобесы!
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2 час.
лл
лина любимцева
Мигранты У СЕБЯ ограничены в действиях, наче будут жестко наказаны. А приезжая в Россию, где мигранты предоставлены сами себе и бесконтрольны, они что хотят. то и вытворяют, и остаются совершенно безнаказаны.   Даже по-Закону.... ПОТОМУ и считают, что &quot;русская земля - их&quot;... Безнаказанность распоясывает...
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18 мин.

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