"Танцуем, брат, кайфуем. Русская земля наша": иноземцы ответили полиции и устроили шумные танцы рядом с поликлиникой. Последствия

Черножопый ишак вали на хуй в свой кишлак там и пляши свои лезгинки ишакинки. Приехал в Россию ишак научись вести себя и говорить по русски.

лл

лина любимцева

Мигранты У СЕБЯ ограничены в действиях, наче будут жестко наказаны. А приезжая в Россию, где мигранты предоставлены сами себе и бесконтрольны, они что хотят. то и вытворяют, и остаются совершенно безнаказаны. Даже по-Закону.... ПОТОМУ и считают, что "русская земля - их"... Безнаказанность распоясывает...