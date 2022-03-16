Закон и Порядок

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По словам Илона Маска, Tesla и SpaceX сталкиваются со «значительным» инфляционным давлением

По словам Илона Маска, Tesla и SpaceX сталкиваются со «значительным» инфляционным давлением

Илон Маск заявил, что две его компании Tesla и SpaceX сталкиваются с существенным инфляционным давлением, и отметил, что он не планирует продавать свои криптовалютные активы.

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