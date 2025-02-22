Западный эксперт обвинил Запад в непонимании реалий конфликта на Украине

Причиной начала боевых действий на Украине стало непонимание или нежелание принять реалии украинского конфликта элитами США и других стран Запада, заявил американский военный эксперт, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис 22 февраля на своей странице в социальной сети X.