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Безграничный талант Василия Меркурьева

Безграничный талант Василия Меркурьева

Можно, пожалуй, сказать, что Василий Меркурьев приобщился к искусству ещё мальчишкой. Его отец-крестьянин любил пение и исполнял должность регента в кладбищенской церкви.

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