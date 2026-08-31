В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадала 12-летняя девочка

В Белгородской области в результате удара со стороны Украины пострадала 12-летняя девочка. Беспилотник атакован коммерческий объект в селе Репное.
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