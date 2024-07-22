Стало известно, как и кто убедил Байдена сняться с выборов

фото: Журналисты рассказали подробности выхода Джо Байдена из президентской гонки. Президент США Джо Байден решил выйти из предвыборной гонки после того, как провел совещание с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)