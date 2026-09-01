Vivo X500 Pro Max получит камеру с OIS уровня карданного подвеса и самый крупный сенсор среди перископов

Смартфон с тройной камерой сделает ставку на беспрецедентную стабилизацию и телеобъектив с сенсором рекордного для перископных камер размера По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, старшая версия серии Vivo X500, которая, предположительно, называется Vivo X500 Pro Max, получит тройную основную камеру с серьёзным упором на возможности съёмки.