Vivo X500 Pro Max получит камеру с OIS уровня карданного подвеса и самый крупный сенсор среди перископов

Смартфон с тройной камерой сделает ставку на беспрецедентную стабилизацию и телеобъектив с сенсором рекордного для перископных камер размера По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, старшая версия серии Vivo X500, которая, предположительно, называется Vivo X500 Pro Max, получит тройную основную камеру с серьёзным упором на возможности съёмки.
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