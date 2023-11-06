Как перестать откладывать все на потом: необычный лайфхак, который точно поможет

Как перестать откладывать все на потом: необычный лайфхак, который точно поможетЕсли вы давно и безуспешно с ней боретесь, попробуйте метод Помодоро, советует в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов.
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