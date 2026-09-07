Мирошник: ВСУ в августе нанесли 37 тыс. ударов по гражданским объектам России

Около 37 тыс. ударов в августе пришлось на гражданские объекты на территории РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник во время пресс-подхода после встречи в посольстве Российской Федерации в Пекине, посвященной ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
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