Генерал Крашевский: отставка Залужного плохо отразилась на боевом духе ВСУ

Кадровые перестановки в военном командовании Украины провели невовремя. Боевой дух солдат после отставки уважаемого ими главкома Валерия Залужного упал, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM.
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