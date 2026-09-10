Зеркальный, но куда более сильный ответ России на 40-дневную кампанию Зеленского заставил Киев просить о компромиссе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский заявил ...
- СК 26 лет власти Пут...
- СК 26 лет власти Пут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым