Мелочи, которые раздражают нас в повседневной жизни

Ежедневно мы встречаемся с массой вещей, которые раздражают нас больше, чем того заслуживают. Даже если вы не причисляете себя к перфекционистам, вас все равно что-то бесит: карандаш, который затачивается только с одной стороны, или ежедневно запутывающиеся наушники, которые уже сил нет распутывать.