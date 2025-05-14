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Мелочи, которые раздражают нас в повседневной жизни

Мелочи, которые раздражают нас в повседневной жизни

Ежедневно мы встречаемся с массой вещей, которые раздражают нас больше, чем того заслуживают. Даже если вы не причисляете себя к перфекционистам, вас все равно что-то бесит: карандаш, который затачивается только с одной стороны, или ежедневно запутывающиеся наушники, которые уже сил нет распутывать.

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