Экс-госсекретарь Помпео: риторика Байдена и Харрис разжигает конфликт в Газе

Бывший госсекретарь США раскритиковал президента Джо Байдена и кандидата на пост главы государства, действующего вице-президента Камалу Харрис за призывы к завершению конфликта на территории сектора Газа.
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