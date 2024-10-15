Володин потребовал от депутатов ответственно говорить о законопроектах

Заявления депутатов о законодательных инициативах в СМИ и Telegram-каналах должны предваряться обсуждениями в профильных комитетах, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 15 октября сообщает пресс-служба Государственной Думы.
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