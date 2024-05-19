В Рязани снимают фильм с Петровым: движение ограничат

РЯЗАНЬ, 19 мая, ФедералПресс. В центре Рязани на несколько дней ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением съемок художественного фильма «Почтарь» с популярным актером Александром Петровым в главной роли.
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