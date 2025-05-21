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Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны России сообщило, что в течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 беспилотных летательных аппаратов украинского производства, атаковавших территорию РФ, пишет РИА «Новости».

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