Politico: США боятся, что Иран обвинит Вашингтон в причастности к гибели Раиси

Global Look Press/Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency Администрация США боится, что власти Ирана могут обвинить Штаты или Израиль в причастности к крушению вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.
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