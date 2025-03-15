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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль в 6-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ. Он делит с Курри 2-е место среди европейцев по числу таких сезонов, рекорд у Штястны (7)

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ).  На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх.

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