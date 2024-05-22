Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Эта муха це це где только возможно пиарится.Бывшая Прилучного...
  • Александр Лагуткин
    Странно, что  дело "шьют".   У них же есть опыт, как неугодных людей убирать.  Грохнули же Пригожина за правду.  "Вин...Полковник Тимошен...
  • Виктор Тимошевский
    Слава богу,что жертв нет. Но не менее 30 ракет очевидно нанесли значительный материальный ущерб. Все таки били то не ...В Белгороде снаря...

Глава СНБО Литвиненко: У ВСУ мало шансов на прорыв «в этом году»

Глава СНБО Литвиненко: У ВСУ мало шансов на прорыв «в этом году»

У армии Украины крайне небольшие шансы совершить прорыв в зоне спецоперации. Об этом в интервью с Financial Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх