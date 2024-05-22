Глава СНБО Литвиненко: У ВСУ мало шансов на прорыв «в этом году»

У армии Украины крайне небольшие шансы совершить прорыв в зоне спецоперации. Об этом в интервью с Financial Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.
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