Кайрен Уилсон обыграл Уильямса и вышел в полуфинал Players Championship 2025

Валлиец Марк Уильямс потерпел поражение в решающем фрейме от Кайрена Уилсона в четвертьфинале на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон победил Марка Уильямса со счетом 6-3 и вышел в полуфинал Players Championship.