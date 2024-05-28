Александр Новиков потребовал оперативно извещать смолян об изменении сроков отключения воды

В городе продолжается ремонт тепловых сетей В ходе традиционной общегородской планерки в администрации Смоленска, которая прошла в понедельник, 27 мая, обсуждался ход ремонта тепловых сетей в областном центре.
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