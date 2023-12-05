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Мировыми учёными назван самый полезный вид чая, защищающий организм от онкологии

Мировыми учёными назван самый полезный вид чая, защищающий организм от онкологии

Об этом заявили опытные исследователи всевозможных сортов чая из Орегонского университета.В результате кропотливого исследования мировые учёные указали на определённый сорт чая, который успешно справляется в плане профилактики онкологических заболеваний.

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