В тосканском городе собираются объявить режим ЧП: "Мы изолированы в своих домах как во время пандемии"

Живописный городок Орботелло, расположенный в самом сердце Тосканы, находится в осаде из-за беспрецедентного нашествия комаров и мошек, которые свирепствуют в городе и ставят под угрозу как повседневную жизнь местных жителей, так и туризм.
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