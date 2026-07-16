На аукционе Sotheby's продали необычный флаг СССР

На аукционе Sotheby’s миниатюрный флаг СССР, взятый астронавтом Баззом Олдрином на борт «Аполлона-11» во время исторической миссии к Луне в июле 1969 года, ушел с молотка за 80 тысяч долларов (примерно 6,2 миллиона рублей).