Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

На аукционе Sotheby's продали необычный флаг СССР

На аукционе Sotheby's продали необычный флаг СССР

На аукционе Sotheby’s миниатюрный флаг СССР, взятый астронавтом Баззом Олдрином на борт «Аполлона-11» во время исторической миссии к Луне в июле 1969 года, ушел с молотка за 80 тысяч долларов (примерно 6,2 миллиона рублей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии