Анапа-80, очередной виток южных приключений Речка Анапка и зеленые от водорослей воды моря вокруг. Фотография современная, но в 1980 году здесь все выглядело точно так же… Только вот пляжной инфраструктуры не было совсем Там море Черное, песок и пляж,Там жизнь привольная чарует нас.