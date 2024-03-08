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Тайная доктрина

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Анапа-80, очередной виток южных приключений

Анапа-80, очередной виток южных приключений

Анапа-80, очередной виток южных приключений Речка Анапка и зеленые от водорослей воды моря вокруг. Фотография современная, но в 1980 году здесь все выглядело точно так же… Только вот пляжной инфраструктуры не было совсем Там море Черное, песок и пляж,Там жизнь привольная чарует нас.

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