Россиянам назвали распространенную ошибку при лечении диареи

Главный врач ГБУЗ МО «Детский клинический центр», доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Эльвира Фесенко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенную ошибку, которую совершают россияне при лечении диареи.
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