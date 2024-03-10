Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Таки, "решили наладить серийное производство внутри страны"?Настоящий прорыв ...
  • Леонтий Букштейн
    Нагляк полный. Это всё равно, что, будучи в гостях, наделать на пол. А уж история про никому не нужную г-жу Навальную...Заговор послов в ...
  • Александр Крылов
    Главному лягушатнику надо показать возможности "Сармата", чтобы умерить его пыл и амбиции. Микро наполеончик развязал...Размер воронки от...

Азербайджан потребовал от Армении еще 8 сел. Франция, ты где?! А в ответ - тишина...

Азербайджан потребовал от Армении еще 8 сел. Франция, ты где?! А в ответ - тишина...

Сегодня 4,1K прочитали Вице-премьер Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев, возглавляющий государственную комиссию по делимитации (установлении линии границы) с Армений, заявил, что правительство Пашиняна обязано передать его стране еще 8 сел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Хоть что-то хорошее на сегодня об небратьев хачиках! Скоро ара просрёт абсолютно всё остальное... Уверен что оз. Севан также принадлежит Азербайджану! Правильным путём идёте армяне-пшиняне!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх