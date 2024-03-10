Азербайджан потребовал от Армении еще 8 сел. Франция, ты где?! А в ответ - тишина...

Алексей Сафронов

Хоть что-то хорошее на сегодня об небратьев хачиках! Скоро ара просрёт абсолютно всё остальное... Уверен что оз. Севан также принадлежит Азербайджану! Правильным путём идёте армяне-пшиняне!