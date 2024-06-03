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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гершкович считает Семака лучшим тренером сезона: «Основным критерием всегда был результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он стал чемпионом и завоевал кубок»

«Основным критерием всегда являлся результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он все равно стал чемпионом и завоевал кубок.

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