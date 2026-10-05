Минобороны заявило об ударе по морскому судну с грузами для ВСУ

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Российские военные нанесли удар по морскому судну, которое, по данным Минобороны РФ, перевозило грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины.
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