Отец надел обтягивающее боди и колготки ради танца с дочками и взорвал интернет

Невероятно уверенный в себе человек.Только по-настоящему уверенный в себе мужчина способен втиснуться в обтягивающее боди (вид женского нижнего белья, похожий на купальник) и капроновые колготки, чтобы станцевать вместе с дочками и порадовать их.