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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зоркин наотмашь ударил Широкова клюшкой в область головы и шеи. Форварду «Сибири» дали 2 минуты за задержку игры, игроку «Салавата» – 5 минут

Инцидент произошел в шестом матче серии между «Салаватом» и «Сибирью» (2:4, второй период). Нападающий новосибирцев провел силовой прием на Зоркине.

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