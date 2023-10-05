Симферопольский педагог-психолог борется за звание лучшего в России 1

Психолог из Симферополя Родион, работающий в дошкольном учреждении столицы Крыма, стал одним из суперфиналистов всероссийского конкурса “Педагог-психолог–2023”, сообщила администрация города в своем официальном телеграмм-канале.
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