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Симферопольский педагог-психолог борется за звание лучшего в России 1

Симферопольский педагог-психолог борется за звание лучшего в России 1

Психолог из Симферополя Родион, работающий в дошкольном учреждении столицы Крыма, стал одним из суперфиналистов всероссийского конкурса “Педагог-психолог–2023”, сообщила администрация города в своем официальном телеграмм-канале.

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