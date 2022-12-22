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The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины

The Telegraph: визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины

Колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в столицу Соединенных Штатов демонстрирует то, как некоторые страны коллективного Запада начинают уставать от конфликта.

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