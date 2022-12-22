Колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в столицу Соединенных Штатов демонстрирует то, как некоторые страны коллективного Запада начинают уставать от конфликта.
Колумнист британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в столицу Соединенных Штатов демонстрирует то, как некоторые страны коллективного Запада начинают уставать от конфликта.
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