Премьер Австралии разозлился в беседе с Нетаньяху из-за гибели члена WCK в Газе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что разозлился во время беседы с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью австралийской сотрудника гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).