Премьер Австралии разозлился в беседе с Нетаньяху из-за гибели члена WCK в Газе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что разозлился во время беседы с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью австралийской сотрудника гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии