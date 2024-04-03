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Премьер Австралии разозлился в беседе с Нетаньяху из-за гибели члена WCK в Газе

Премьер Австралии разозлился в беседе с Нетаньяху из-за гибели члена WCK в Газе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что разозлился во время беседы с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью австралийской сотрудника гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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