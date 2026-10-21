Что такое UNI? Разбираем собственный токен протокола UniswapВведение Если вы хоть раз меняли одну криптовалюту на другую без посредника в виде централизованной биржи, скорее всего, сделка прошла через Uniswap.
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