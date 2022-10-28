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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей армейской авиации, действующей в интересах Центрального военного округа, в зоне проведения специальной военной операции

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей армейской авиации, действующей в интересах Центрального военного округа, в зоне проведения специальной военной операции

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают поддержку сухопутных войск на всех участках фронта специальной военной операции.

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