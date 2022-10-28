Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей армейской авиации, действующей в интересах Центрального военного округа, в зоне проведения специальной военной операции

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают поддержку сухопутных войск на всех участках фронта специальной военной операции.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
Свежие комментарии