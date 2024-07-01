Обрушившиеся на три европейские страны штормы убили семь человек

Семь человек погибли в результате штормов, обрушившихся на Францию, Швейцарию и Италию. В частности, три человека погибли, когда дерево придавило автомобиль, в котором они ехали, а проливные дожди вызвали оползни.
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