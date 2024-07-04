Дожили! В магазинах больше нельзя будет купить просроченные продукты. 🤮🤮🤮 Новые сканеры на кассах самообслуживания теперь проверяют срок годности и в случае, если он вышел, отказывается пробивать товар.
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Дожили! В магазинах больше нельзя будет купить просроченные продукты. 🤮🤮🤮 Новые сканеры на кассах самообслуживания теперь проверяют срок годности и в случае, если он вышел, отказывается пробивать товар.