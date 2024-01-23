Лучники Иркутской области выиграли две медали на всероссийских соревнованиях среди студентов

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука среди студентов прошли 19-20 января в городе Орле. В турнире приняли участие более 140 спортсменов из 63 вузов из 29 регионов страны, сообщает министерство спорта Иркутской области.
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