В России предложили ввести звание заслуженного IT-специалиста

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение ввести в России почетное звание «Заслуженный работник IT».
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