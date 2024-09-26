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В России предложили ввести звание заслуженного IT-специалиста

В России предложили ввести звание заслуженного IT-специалиста

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение ввести в России почетное звание «Заслуженный работник IT».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Тогда и заслуженный Хакер Всея Руси и Телефонист в законе...
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