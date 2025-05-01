Президент РФ Владимир Путин успешно начал разрушение НАТО. Об этом отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф заявил в интервью ютуб-каналу «Селиконовая долина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Прибалтика докажет, что «НАТО – это блеф»
Комментарии
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федор
Как эти мелкобритовские ничтожные ушлёпки уже достали!!!! Скот Ширреф ты спили лучше мушку на своем пистолете, а то мы тебе его вставим в очко и провернём на Британский флаг!!!!!!
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