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Анестезиолог из Алтайского края вернулся на СВО после тяжелого ранения

Анестезиолог из Алтайского края вернулся на СВО после тяжелого ранения

Более двух лет анестезиолог-реаниматолог БСМП №2 Вадим Легостаев спасает жизни бойцов на передовой. Однажды он сам получил тяжелое ранение после удара дрона, но снова вернулся в строй, пишет "КП-Барнаул".

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