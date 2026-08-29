Анестезиолог из Алтайского края вернулся на СВО после тяжелого ранения

Более двух лет анестезиолог-реаниматолог БСМП №2 Вадим Легостаев спасает жизни бойцов на передовой. Однажды он сам получил тяжелое ранение после удара дрона, но снова вернулся в строй, пишет "КП-Барнаул".
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