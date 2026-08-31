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Царьград

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Радимов назвал «Краснодар» фаворитом сезона РПЛ 2026/27

Радимов назвал «Краснодар» фаворитом сезона РПЛ 2026/27

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выделил «Краснодар» как явного фаворита сезона РПЛ 2026/27, после их уверенного старта с 18 очками.

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