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Эксперты спрогнозировали спад спроса на недвижимость в 2025 году

Эксперты спрогнозировали спад спроса на недвижимость в 2025 году

В 2025 году ожидается спад спроса на рынке недвижимости. Однако для тех, кто может позволить приобретение жилья за собственные средства, это станет оптимальным периодом, поскольку цены на жилье снижаться не будут, а стоимость строительства продолжит расти.

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