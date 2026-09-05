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Зеленский: Украина не будет атаковать Москву с 5 по 7 сентября

Зеленский: Украина не будет атаковать Москву с 5 по 7 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вслед за Москвой будет соблюдать режим прекращения авиаударов «по городам, задействованным в мирном процессе».

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