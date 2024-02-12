Автор: Роман Носиков Сегодня текст будет открытым. Во-первых, потому что в нем не будет ничего злободневного.
Почему мы, русские, должны уважать волю украинцев. Правовой анализ с насилием
Комментарии
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АндрейБорков
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15 час.
Vasily Golov
Что хотите,если почти 100 лет власти СССР развращали УССР и ее население.Почему то решил СССР создать в УССР вторую экономику в Европе.Почему то в смету строительство газопровода в Европу (ГТС) включили просьбу УССР газификаци. 15 млн квартир.СССР долгое время выравнивал за счет РСФСР расходы бюджета на 1 жителя УССР.Это разврат халявой.Потом это перешло в норму жизни.Теперь эту функцию- содержание взял Евросоюз.УССР член ООН с 1945г.У нее был Министерство иностранных дел.были и другие министерства. Это не прихоть,а норма жизни.
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10 час.
VG
Vasily Golov
Отряды Украинской повстанческой армии существовали до 1955г. В 1956г амнистировали почти 70 тыс воинов.сражавшихся против Красной Армии.80% из них вошли в руководящие органы УКП и госструктуры.У бойцов ВСУ есть мотивация.Сделать советские нормы жизни сегодня.Никто не стесняется перерождения национализма украинского в нацизм. Запад не хочет его видеть.
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10 час.
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