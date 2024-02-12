Vasily Golov

Что хотите,если почти 100 лет власти СССР развращали УССР и ее население.Почему то решил СССР создать в УССР вторую экономику в Европе.Почему то в смету строительство газопровода в Европу (ГТС) включили просьбу УССР газификаци. 15 млн квартир.СССР долгое время выравнивал за счет РСФСР расходы бюджета на 1 жителя УССР.Это разврат халявой.Потом это перешло в норму жизни.Теперь эту функцию- содержание взял Евросоюз.УССР член ООН с 1945г.У нее был Министерство иностранных дел.были и другие министерства. Это не прихоть,а норма жизни.