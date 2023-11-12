13 ноября в Рязанской области ожидается дожди и сильный ветер

Синоптики обещают облачную погоду. Ночью и днём будут дожди, но днём — небольшой. Ветер прогнозируется юго-западных направлений от 5 до 10 метров в секунду, местами будут порывы от 12 до 17 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии