На западе Москвы мужчина расстрелял свою дочь и совершил самоубийство

Мужчина семь раз выстрелил в свою дочь.фото: vk.com/moscowproc--> Мужчина несколько раз выстрелил в свою дочь, а после её смерти покончил с собой на Студенческой улице на западе Москвы, сообщает 25 сентября пресс-служба столичной прокуратуры.