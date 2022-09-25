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На западе Москвы мужчина расстрелял свою дочь и совершил самоубийство

На западе Москвы мужчина расстрелял свою дочь и совершил самоубийство

Мужчина семь раз выстрелил в свою дочь.фото: vk.com/moscowproc--> Мужчина несколько раз выстрелил в свою дочь, а после её смерти покончил с собой на Студенческой улице на западе Москвы, сообщает 25 сентября пресс-служба столичной прокуратуры.

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